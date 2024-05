Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Dienstagnachmittag hoch

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 11,3 Prozent auf 2,22 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 11,3 Prozent auf 2,22 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.951.213 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 53,50 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 32,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 188,34 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,296 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

