Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 1,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im Tradegate-Handel um 08:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,60 EUR. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,59 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,59 EUR. Zuletzt wechselten 3.024 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 67,09 Prozent niedriger. Bei 1,37 EUR fiel das Papier am 21.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 11.04.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,90 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 145,59 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,87 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Tilray (ex Aphria) möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,222 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse