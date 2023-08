Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 2,42 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:16 Uhr 0,9 Prozent auf 2,42 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,36 EUR ab. Bei 2,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.484 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,83 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 49,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,38 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 43,06 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 184,19 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,16 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

