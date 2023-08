Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im MUN-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 2,38 EUR zu.

Um 08:53 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der MUN-Sitzung um 1,0 Prozent auf 2,38 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,38 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.258 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2022 markierte das Papier bei 4,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,99 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2023 bei 1,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 70,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD gegenüber -0,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 184,19 USD gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.10.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,165 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal