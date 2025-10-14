Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 1,64 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:03 Uhr 3,3 Prozent auf 1,64 USD. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,64 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.566.902 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,28 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 78,53 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 209,50 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD in den Büchern standen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,039 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

