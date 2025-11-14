Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 1,11 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 1,11 USD nach. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,07 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.247.702 Tilray (ex Aphria)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 2,31 USD. 109,05 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Am 09.10.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 209,50 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent gesteigert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,030 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)
Analysen zu Tilray (ex Aphria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen