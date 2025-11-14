DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.055 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1614 -0,2%Öl64,36 +2,0%Gold4.103 -1,6%
14.11.25 16:08 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 1,11 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 1,11 USD nach. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,07 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.247.702 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 2,31 USD. 109,05 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 09.10.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 209,50 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,030 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

