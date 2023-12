Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag gesucht

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 1,92 USD zu.

Um 11:34 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1,92 USD nach oben. Bisher wurden heute 17.530 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei 3,59 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 86,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 04.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,95 USD im Vergleich zu 153,21 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD ausweisen wird.

