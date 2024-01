Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,6 Prozent auf 1,90 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 1,90 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,93 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 29.131.120 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,59 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 88,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Abschläge von 21,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 193,77 USD, während im Vorjahreszeitraum 144,14 USD ausgewiesen worden waren.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,231 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

