Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1,83 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 1,83 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 23.355 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 85,79 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 18,03 Prozent wieder erreichen.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

