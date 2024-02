Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,87 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 1,87 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1,84 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.718.745 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 45,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 19,57 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 193,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,14 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse