So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagvormittag im Minusbereich

15.02.24 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 1,71 EUR abwärts.

Werbung

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 1,71 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,69 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.707 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 3,24 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 47,31 Prozent niedriger. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 193,77 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umsetzen können. Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com