Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:19 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 2,27 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,27 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,26 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 19.088 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,11 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,77 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2023 vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 144,14 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,15 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.04.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2023 -0,306 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

