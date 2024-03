Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 1,64 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 15:52 Uhr 2,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,66 USD. Bei 1,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 904.724 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 3,40 USD markierte der Titel am 06.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 107,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tilray (ex Aphria) 0,000 USD aus.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,086 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

