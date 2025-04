Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 0,484 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 0,484 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,475 USD ab. Bei 0,480 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 289.757 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,515 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 419,628 Prozent. Bei 0,450 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,025 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 08.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD gegenüber -0,12 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,048 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

