Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 0,426 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,6 Prozent auf 0,426 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,425 USD. Mit einem Wert von 0,444 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 421.714 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,230 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 423,966 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.05.2025 auf bis zu 0,414 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,749 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.04.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,87 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 185,78 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2027 -0,052 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

