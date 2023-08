Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,4 Prozent auf 2,56 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,4 Prozent auf 2,56 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,55 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.078.797 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 100,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Abschläge von 41,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 26.07.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,90 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 184,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 169,16 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

