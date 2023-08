Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 2,43 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 2,43 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 2,43 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,41 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 10.203 Stück.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 100,52 Prozent hinzugewinnen. Am 21.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 43,53 Prozent wieder erreichen.

Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,90 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,19 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 169,16 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.10.2023 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal