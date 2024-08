Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1,94 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1,94 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,92 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 312.588 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,71 Prozent. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,60 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,31 Prozent.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 29.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,21 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 229,88 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 24,81 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.10.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

