Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 1,15 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 1,15 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,14 USD. Mit einem Wert von 1,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.744.999 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,98 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 42,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 69,34 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

