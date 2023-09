Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 3,14 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,4 Prozent auf 3,14 USD. Bei 3,22 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,10 USD. Zuletzt wechselten 14.874.717 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 63,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 vorlegen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,165 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

