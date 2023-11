Notierung im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) macht am Mittag Boden gut

15.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 1,76 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 1,76 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.688 Stück gehandelt. Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 190,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 17,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,21 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

