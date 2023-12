Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 2,11 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 2,11 USD nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 28.750 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 3,59 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Mit Abgaben von 28,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 176,95 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umgesetzt.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt