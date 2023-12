Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagvormittag behauptet

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 1,86 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:21 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 1,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,84 EUR. Bei 1,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.925 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 3,28 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 76,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,37 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 35,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 04.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,95 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 153,21 USD eingefahren.

Am 08.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

