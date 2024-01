Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Dienstagmittag

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 1,95 USD.

Um 12:02 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 1,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 248.183 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,10 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,08 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,77 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 144,14 USD eingefahren.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2024 wird am 03.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,231 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

