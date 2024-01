Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 1,76 EUR ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:08 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 1,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,74 EUR. Bei 1,77 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 11.592 Stück.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 86,14 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 03.04.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,231 USD je Aktie aus.

