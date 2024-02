Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 1,85 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich um 16:07 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 1,85 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,87 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,81 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.134.602 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Mit einem Zuwachs von 83,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,92 Prozent.

Zuletzt erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 09.01.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 193,77 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umsetzen können.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

Redaktion finanzen.net

