Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 1,71 EUR.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 1,71 EUR ab. Bei 1,71 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,74 EUR. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 9.942 Aktien.

Bei 3,24 EUR markierte der Titel am 13.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 47,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,02 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2024 wird am 03.04.2024 erwartet.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

