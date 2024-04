Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 1,76 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 1,76 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,76 USD ein. Bei 1,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 760.417 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 93,73 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,53 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.04.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 29.02.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 188,34 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,59 USD umgesetzt.

Am 24.07.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,280 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

