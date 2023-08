Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Nachmittag hoch

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 5,1 Prozent auf 2,65 USD zu.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,1 Prozent auf 2,65 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,65 USD. Mit einem Wert von 2,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.022.218 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,12 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 43,39 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,90 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 184,19 USD gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.10.2023 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

