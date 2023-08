Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) reagiert am Vormittag positiv

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 2,34 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 2,34 EUR zu. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,34 EUR zu. Mit einem Wert von 2,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.588 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,06 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2023 auf bis zu 1,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 70,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023 vor. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,19 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 169,16 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Aktie ausweisen dürften.

