Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 1,82 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:37 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 1,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.827 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 5,12 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 181,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.10.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,21 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

