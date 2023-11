Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 1,76 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 1,76 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,81 USD. Bisher wurden heute 2.356.258 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 190,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 17,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 176,95 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,21 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

