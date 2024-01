Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,4 Prozent auf 2,04 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:44 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 2,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.272 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,47 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 193,77 USD – ein Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 144,14 USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,231 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse