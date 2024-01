Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag leichter

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 2,05 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 2,05 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 2,01 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,04 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.614.702 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 75,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 36,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 193,77 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,231 USD je Aktie ausweisen dürften.

