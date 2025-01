Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 1,23 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 1,23 USD. Bei 1,23 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 435.027 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,97 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 58,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,14 USD fiel das Papier am 21.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 10.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 210,95 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 193,77 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 15.04.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -0,185 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

