Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 0,613 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 0,613 USD zu. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,636 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,611 USD. Zuletzt wechselten 793.334 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,965 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 383,845 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 0,578 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 6,076 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.01.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2024 – vorgestellt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 210,95 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,77 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -0,185 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

