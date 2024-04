Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verliert am Mittwochnachmittag

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 1,83 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,83 USD nach. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,81 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 658.377 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 86,30 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,81 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent auf 188,34 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145,59 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,280 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

