Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,8 Prozent bei 1,98 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,8 Prozent auf 1,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.908.290 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 41,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 24,05 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Tilray (ex Aphria)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 188,34 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 145,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,296 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent