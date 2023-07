Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag höher

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1,68 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 1,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.698.741 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 67,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 11.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 145,59 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 151,87 USD umgesetzt worden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 24.07.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD ausweisen wird.

