Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagvormittag höher

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 1,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:14 Uhr 1,8 Prozent auf 1,50 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,51 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,49 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.855 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 69,21 Prozent niedriger. Bei 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 11.04.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,09 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,14 Prozent auf 145,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,87 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 26.07.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Tilray (ex Aphria)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,222 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

