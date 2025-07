Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 0,613 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 0,613 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,616 USD aus. Bei 0,603 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 441.856 Aktien.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,145 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 249,690 Prozent. Bei 0,351 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 42,778 Prozent sinken.

Am 08.04.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,12 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,78 Mio. USD – eine Minderung von 1,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 188,34 Mio. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

