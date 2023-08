Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 2,76 USD zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 2,76 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,76 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 2,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.234.616 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 84,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.10.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

