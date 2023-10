Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag nahe Nulllinie

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 2,03 USD.

Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich um 11:36 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 2,03 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.471 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 60,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,11 Prozent.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 04.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,95 USD, während im Vorjahreszeitraum 153,21 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,196 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

