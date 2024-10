Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 1,57 USD.

Um 15:51 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,57 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,57 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 445.398 Stück gehandelt.

Bei 2,97 USD markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 89,46 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 7,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024 vor. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 200,04 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 176,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.01.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,120 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

