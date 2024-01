Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 2,06 USD.

Zuletzt wechselten 8.907 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,59 USD. Mit einem Zuwachs von 74,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 37,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 193,77 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 03.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,224 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

