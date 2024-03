Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) haussiert am Nachmittag

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,7 Prozent auf 1,95 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 12,7 Prozent im Plus bei 1,95 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 2.817.035 Stück.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 74,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 30,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -0,086 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

