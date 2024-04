Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tilray (ex Aphria)

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 1,70 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 1,70 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 761.748 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2023 auf bis zu 3,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 100,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -1,90 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188,34 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 145,59 USD eingefahren.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,288 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

