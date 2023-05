Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 2,23 EUR zu. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,23 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 300 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2022 bei 4,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 119,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2023 bei 1,97 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 12,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.04.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,90 USD gegenüber 0,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 145,59 USD – eine Minderung von 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 151,87 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,223 USD einfahren.

