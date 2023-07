Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag billiger

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 1,49 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 09:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 1,49 EUR. Bei 1,49 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,51 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.017 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 227,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 8,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 11.04.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,90 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 145,59 USD – eine Minderung von 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 151,87 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

