Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 0,641 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,8 Prozent auf 0,641 USD. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,656 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,614 USD. Bisher wurden heute 751.374 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 2,145 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 234,895 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,351 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 45,199 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 08.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,87 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD im Vergleich zu 188,34 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

